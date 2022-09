Historischer Markt Das Mittelalterfest prägt Großbottwar

Lesen Sie auch 10 Bilder Video Großbottwar Genuss und leichte Gänsehaut garantiert

Froh äußerte sich die MAG-Vorsitzende Andrea Philippi über die stattliche Zahl von 68 Ständen – nur neun weniger als noch vor drei Jahren. „Andere Festorganisatoren haben gestaunt, dass wir nach der Pause so viele Marktbetreiber bekommen konnten.“ Die Corona-Politik hat offenbar trotzdem Spuren hinterlassen: Etwa ein Drittel der Stände war neu. Einem der Schausteller war im Gespräch der Frust über strikte und existenzbedrohende Maßnahmen in den Jahren zuvor anzumerken. Doch es gab auch Stände, an denen die Blicke nach vorne gerichtet waren. „Ich bin immer gerne in Großbottwar – man sieht, dass der Mittelaltermarkt hier in der kleinen Altstadt gelebt wird“, sagte eine der Helferinnen an einem Speisestand.