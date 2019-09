Großbottwar Genuss und leichte Gänsehaut garantiert

Großbottwar - Zum Glück waren wir da noch nicht auf der Welt!“ Dieser spontane Ausruf ist einer Frau entschlüpft, die mit einem gewissen Schaudern dem Henker Severinus zuhörte, der sein Folterwerkzeug erklärte. Doch für ein paar Stunden in diese Welt eintauchen, die irgendwo zwischen Mittelalter und Gegenwart angesiedelt ist, das wollten am Wochenende zahlreiche Menschen. Der Veranstalter MAG hatte dafür gesorgt, dass auf dem historischen Markt bekannte und neue Händler und Handwerker ihr Angebot feilhielten und sich allerlei buntes Volk in den Gassen rund um den Marktplatz aufhielt. „Das ist einfach eine tolle Location hier für so was!“, meinte eine Frau ganz begeistert beim Blick auf die alten Fachwerkhäuser.