Hertha BSC gegen VfB Stuttgart Huub Stevens: „Der VfB muss in die Relegation“

Stevens weiß also, worauf es in diesen schwierigen Wochen ankommt. Er sagt vor dem Duell im Olympiastadion (17.30 Uhr) im Gespräch mit unserer Zeitung dies: „Als Trainer ist es in der entscheidenden Phase im Kampf gegen den Abstieg wichtig, den Spielern Vertrauen zu schenken und ihnen im Alltag den Spaß am Fußballspielen zu ermöglichen – denn wer nicht mit Freude spielt, der holt am Ende nichts, und im Training musst du diese Freude und auch vermitteln.“ Das gehe aber natürlich nur, so Stevens weiter, „wenn du den Jungs generell mit klaren Ansagen klarmachst, was gefordert ist: Der gesunde Mix aus Strenge und Lockerheit ist entscheidend.“