Aufstiegskampf in der zweiten Liga Das sind die möglichen Relegationsgegner des VfB Stuttgart

Der spannende Aufstiegskampf in der zweiten Liga spitzt sich an diesem Wochenende zu. Vier Runden vor Schluss kommt es zu zwei echten Spitzenspielen. An diesem Samstag (13.30 Uhr) empfängt der Spitzenreiter FC Schalke 04 den Tabellenzweiten Werder Bremen. Am Abend kommt es dann am Hamburger Millerntor zum Duell des Dritten FC St. Pauli gegen den Vierten Darmstadt 98 (20.30 Uhr).