Heimathistoriker setzen sich ein Im Kampf für den Gronauer Aquädukt

Das Landesdenkmalamt hält andere Aquädukte für erhaltenswerter

Mit seiner Unterschriftenaktion widerspricht der Historische Verein Bottwartal dem Landesamt für Denkmalschutz (LAD). Die Behörde hatte im Verfahren nichts gegen den Abriss, denn es gebe kein öffentliches Interesse an einem Erhalt, teilte das LAD auf Anfrage mit. Der Grund: Nur Kenner der Ortsgeschichte könnten seine Funktion erkennen. „Die Mühlgebäude sind nicht in einem denkmalwerten Zustand erhalten“, argumentiert die Behörde, „und der Mühlkanal ist unterbrochen.“ Zudem erschwerten die drei Zeitschichten des Bauwerks – Natursteingewölbe, Betonrinne, Damm und Verrohrung des Rückhaltebeckens – die Anschaulichkeit. Schließlich gebe es Bauwerke in Esslingen, Schwäbisch Hall und Kirchberg an der Jagst, die besser erhalten seien als der Gronauer Aquädukt.