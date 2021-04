Denkmal in Gronau bewahren Stimmen für den Aquädukt-Erhalt werden laut

Baubeginn 2022 erscheint fraglich

Die beiden Rückhaltebecken sollen den Hochwasserschutz im Bottwartal ergänzen. Der damit befasste und im Jahr 2002 gegründete Zweckverband hat bereits die Becken Am Stockbrunnen und Hoftal in Großbottwar sowie im Hasenbachtal in Oberstenfeld in Betrieb genommen. Es fehlen noch die beiden geplanten Rückhaltebecken in Gronau sowie ein weiteres im Schmidbachtal in Beilstein.