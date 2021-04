Haushaltsdebatte in Marbach Den Klimaschutz auf der Agenda, die Schulden im Blick

Keine Probleme mit Schulden

Wobei Lüdke mit der Neuverschuldung keine Probleme hatte. „Zusammengefasst bin ich der Auffassung, dass Schulden dann okay sind, wenn mit diesem Geld in Kinder und Bildung sowie Wohnraum investiert wird. Und das ist in Marbach im Großen und Ganzen der Fall“, sagte er. Martin Mistele (Freie Wähler) hielt ebenfalls fest, dass mit den Investitionen wie für die Sanierung der Schulgebäude Sub­stanz geschaffen werde. Allerdings werde der Spielraum über die Pflichtaufgaben hinaus eng, es stünden noch „schmerzhafte Einschnitte bevor“. „Wir werden uns damit abfinden müssen, dass nicht alles, was in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen und sicherlich auch wünschenswert ist, umgesetzt werden kann“, denkt auch Ernst Morlock (SPD), dass angesichts der schwierigen Haushaltslage und einem erwarteten Schuldenstand von 52 Millionen bis 2024 hier und da der Rotstift angesetzt werden muss. Ulrich Frech von der CDU empfahl vor dem Hintergrund eine „strikte Ausgabenkontrolle“. Im Sinne der Generationengerechtigkeit müsse man sukzessive auf einen ausgeglichenen Haushalt hinarbeiten. Barbara Eßlinger von den Grünen betonte, dass die Stadt ein solches Maß an Schulden erst mal verkraften müsse. Sie wollte zwar hinter keines der anstehenden städtischen Großvorhaben wie der Erschließung des Baugebiets Keltergrund ein Fragezeichen setzen. Allerdings müsse all dies unter der Prämisse „klimaverträglich investieren“ in Angriff genommen werden. Auch die Vertreter der meisten anderen Fraktionen hoben die hohe Bedeutung des Klimaschutzes für die Zukunft hervor.