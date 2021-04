Haushaltsdebatte in Marbach Stadt will bei Leihrad-System einsteigen

Marbach - Nachdem in den zurückliegenden Sitzungen die Nachwehen des heißen Bürgermeisterwahlkampfes noch deutlich zu spüren und einige verbale Giftpfeile zwischen den Fraktionen hin und her geflogen waren, erfolgte die Haushaltsdebatte im Gemeinderat am Donnerstag in einem meist sachlichen Ton. Die Anträge wurden fast durch die Bank einmütig abgesegnet. So wurde es zum Beispiel einhellig begrüßt, dass sich die Kommune bei der RegioRadStuttgart einklinken will, einem Verleihsystem für Drahtesel. Ziemlich umstritten war allerdings, wie weit man mit den städtischen Mieten unter dem Vergleichsspiegel im Ort bleiben sollte. Die Mietdebatte Gleich zwei Fraktionen hatten mit Anträgen deutlich gemacht, dass sie die Mieter städtischer Wohnungen nicht zu stark zur Kasse bitten wollen. Die Gruppe Puls hatte sich dafür stark gemacht, sich künftig an einem Fünf-Punkte-Katalog zu orientieren. So sollte unter anderem bei Erhöhungen am Ende der Preis pro Quadratmeter nicht über acht Euro liegen und der Aufschlag maximal sechs Prozent betragen. Die Grünen dagegen forderten, sich am örtlichen Mietspiegel zu orientieren und davon 30 Prozent abzuziehen. Martina Klein, die für die städtischen Liegenschaften zuständig ist, riet von der Puls-Strategie ab. Ein solches System sei mit einem zu hohen Verwaltungsaufwand verbunden und würde dazu bei Streitigkeiten vor Gericht zerpflückt werden. Ausdrücklich rechtssicher sei hingegen die Lösung der Grünen, sich am Mietspiegel zu orientieren. Klein plädierte jedoch dafür, nur zehn Prozent unter dem im Ort üblichen Niveau zu bleiben. Die Verwaltungsmitarbeiterin gab zu bedenken, dass die Stadt nur eine begrenzte Zahl an Wohnungen im Portfolio habe, also auch nur wenige Bürger von dem günstigen Angebot profitieren würden. Dabei gebe es ja viele, die nicht auf Rosen gebettet sind und trotzdem nicht in den Genuss geminderter Mieten kämen. Dr. Michael Herzog von den Freien Wählern erinnerte zudem daran, dass die Stadt einen Schuldenberg vor sich herschiebe. Eine Unterschreitung des Marktniveaus um zehn Prozent sei vor dem Hintergrund noch tolerierbar, mehr aber nicht.