Haushalt der Gemeinde Mundelsheim Krisen sorgen für Unwägbarkeiten

Wie schon in Jahren zuvor gleicht die Aufstellung des Haushalts für 2022 wegen der Coronapandemie und der Ukraine-Krise ein bisschen einem Blick in die Glaskugel. „Umso erstaunlicher, dass bei Frau Grausam am Ende immer noch so ein gutes Ergebnis rauskommt“, stellte die FVW-Rätin Beate Fähnle zur Präsentation der Kämmerin in der jüngsten Sitzung fest. Denn tatsächlich konnte Ina Grausam dem Gemeinderat für 2021 statt eines geplanten Minus von rund 1,18 Millionen Euro einen Überschuss von 900 000 Euro verkünden. „Das Gewerbesteueraufkommen war höher als gedacht, zudem gab es eine Kompensation vom Land“, erklärte Grausam. Da zudem noch ein Sonderertrag aus der Abrechnung des Neubaugebiets „Seelhofen IV“ zufließe, ergebe sich ein Gesamtüberschuss von 3,4 Millionen Euro.