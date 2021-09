Glasfaser in Beilstein Eine Hürde fürs schnellere Netz

35 Prozent müssen sich für den Ausbau entscheiden

Entscheidend für die Deutsche Giganetz sei, dass bis Ende Januar 35 Prozent der Anschlussinhaber sich für einen Glasfaserausbau entscheiden würden. „Wenn wir diese Quote erreichen, werden alle vorgemerkten Häuser kostenlos angeschlossen. Wer später dazu kommt, muss die Kosten für den Tiefbau selbst tragen“, sagte Herkommer. Von Ende September an werde in einem Glaspavillon im Ort und mithilfe von Mediaberatern über die Möglichkeiten informiert. Voraussichtlich im April 2022 werde man dann mit der Planung beginnen, die Bauphase werde im Juni und Juli 2022 stattfinden.