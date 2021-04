Schnelles Internet Glasfaser bald in ganz Beilstein?

Die Kommunen müssen mitmachen

Damit das gelingt, müssen die Kommunen jedoch mitmachen. „Im Landkreis Ludwigsburg hat die Gigabit Region Stuttgart ein ähnliches Verfahren bereits zum Abschluss gebracht“, berichtete Andreas Schumm, der Verantwortliche von der Gigabitregion Heilbronn-Franken, in der vergangenen Gemeinderatssitzung. Dort stellte er das Projekt vor und bat darum, eine Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen GigaNetz GmbH abzuschließen. Dem stimmte das Gremium am Ende einstimmig zu – wohlwissend, dass es noch ein paar Stolpersteine gibt. Ein Knackpunkt: In Stocksberg ist man bereits einen Schritt weiter als in der Stadt selbst. „Da stehen die Bagger ja schon“, sagte Werner Waldenberger, Leiter der Kämmerei. Wie man mit so einem Fall verfahre, sei deshalb so wichtig zu wissen, weil in der Vorvermarktung 35 Prozent der Einwohner einen Vertrag abschließen müssten, damit der Ausbau garantiert wird. Sollten nun beispielsweise die Stocks­berger Einwohner mit einberechnet werden, würde es das Ergebnis ja verschlechtern. „Nein, da gehen wir nicht mehr ran. Das macht ja keinen Sinn. Die Grundlage ist dann der Rest“, verdeutlichte Schumm die Sachlage, was alle wohlwollend zur Kenntnis nahmen.