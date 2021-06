Gemeinderat Steinheim Neuer Erster Beigeordneter gewählt

Zudem habe er ein gutes Gespür für Zahlen, das er bereits an mehreren beruflichen Stationen wie zum Beispiel als Prüfer beim Rechnungshof Baden-Württemberg unter Beweis stellen konnte. Stephan Retter will des Weiteren direkten Kontakt zu den örtlichen Unternehmen aufbauen und aufgrund seines großen Netzwerkes in der Akquise von Fördermitteln punkten. Er will „Kämmerer und Kümmerer“ sein, sei entscheidungsfreudig und durchsetzungsfähig und könne über den Tellerrand hinausschauen. Ich möchte „nicht nur einen Job machen, sondern als Schaffer und Macher in Steinheim wirken.“