Neuer Erster Beigeordneter Gundelsweiler-Nachfolger werden in dessen letzter Sitzung gewählt

Steinheim - Die Gemeinderatssitzung nächsten Dienstag in Steinheim wird eine Steinheim - denkwürdige sein. Zum einen ist es die letzte des langjährigen Ersten Beigeordneten Norbert Gundelsweiler, der sich dann Ende der Woche in den vorzeitigen Ruhestand verabschieden wird. Zum anderen werden in der Sitzung auch die beiden Nachfolger bestimmt: ein Hauptamtsleiter und ein Erster Beigeordneter.