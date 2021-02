Norbert Gundelsweiler geht in Pension Erster Beigeordneter sagt vorzeitig Servus

Steinheim - Etliche Mitarbeiter der Steinheimer Verwaltung, aber auch viele Bürger und Stadträte können sich wahrscheinlich ein Rathaus ohne Norbert Gundelsweiler kaum noch vorstellen. Seit Ende September 1995 wirkt er dort bereits, zunächst im Hauptamt, ehe er 2010 in der Amtszeit des damaligen Bürgermeisters Thomas Rosner zum Ersten Beigeordneten aufstieg – und nicht wenige sagen, in dieser Funktion unter dem Vorgänger des aktuellen Rathauschefs Thomas Winterhalter maßgeblich dafür verantwortlich zeichnete, dass die Amtsgeschäfte am Laufen blieben. Demnächst geht die Ära Gundelsweiler in der Urmenschstadt allerdings zu Ende. Der Erste Beigeordnete verabschiedet sich zum 30. September in den vorzeitigen Ruhestand.