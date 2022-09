Gemeinderat Beilstein Hitzige Debatte über das Hallenbad

Eigentlich hatte sich die Stadtverwaltung angesichts der drohenden Energiekrise für die Öffnung des Mineralhallenbades einen praktikablen Vorschlag überlegt, der der drohenden Gas-Knappheit Rechnung trägt und den Bürgern dennoch die Möglichkeit zur gesundheitlichen Betätigung bietet: Das Beilsteiner Bad sollte erst am 15. Oktober und damit einen Monat später als üblich öffnen und auch früher als üblich schließen: bereits am 31. März. Die Wassertemperatur sollte gemäß einer Bundesverordnung auf 24 Grad gesenkt werden, statt beider nur eine Saunakabine in Betrieb genommen werden.