Energiesparen An der Burg gehen die Lichter aus

Rathaus bleibt dunkel

So hat die Stadt Beilstein nun beschlossen, sich von einer lieb gewonnenen Tradition zu verabschieden: Die Beleuchtung an der Burg wird reduziert, das schmucke Gebäude soll abends nur noch am Wochenende, also freitags, samstags und sonntags angestrahlt werden. Doch damit nicht genug. Das Rathaus wird fortan überhaupt nicht mehr illuminiert. Zahlreiche Meldungen und Hinweise aus der Bevölkerung hätten die Stadt bestärkt, diesen Schritt zu gehen, erklärt die Verwaltung. „Weitere Maßnahmen werden in den nächsten Wochen von Stadtverwaltung und Gemeinderat geprüft, beraten und gegeneinander abgewogen werden“, heißt es weiter in der Mitteilung. Einsparungen bedeuteten für jedermann Verzicht „etwa auf manche Gewohnheiten, Bräuche oder gar Schmuckwerk und Komfort“. Angesichts der politischen und weltwirtschaftlichen Lage sei es jedoch erforderlich, „Ausgaben für Strom und Energie zu reduzieren sowie Sparmaßnahmen zu ergreifen“.