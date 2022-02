Gemeindehalle Benningen Neuer Pächter für die Bürgerschenke

Bis April soll alles neu und schön sein. Das ist sportlich, aber noch steht der Plan, sagt Warthon: „Viel schiefgehen darf aber nicht.“ Im besten Fall werden Volker Strohmaier und sein Team also am 1. April in der Bürgerschenke anfangen, zur Not wird es eben der 1. Mai.

Schwäbisch regionale Küche und viele Ausflüge in internationale Gefilde

Bis dahin hat auch der „Neue“ einiges zu tun, denn er sucht noch Mitarbeiter für Service und Küche. Seinen bisherigen Chefkoch aus der Alten Scheune will er mit in die Bürgerschenke Benningen nehmen. Patrick Bünning wird die Gäste mit schwäbisch regionaler Küche und vielen Ausflügen in internationale Gefilde verwöhnen.

Am bisherigen Ruhetag in der Bürgerschenke, dem Dienstag, will Volker Strohmaier nicht rütteln: „Das haben die Leute im Hinterkopf.“ So soll es also auch weiterhin sein. Das gilt auch dafür, dass man in der Bürgerschenke Familienfeiern ausrichten kann. Ein separates Reservierbuch fürs Gemeindehallen-Restaurant habe er schon angelegt.