Reportage am Freitag Abschied nach 39 Jahren

Zeiten, die beide vermissen werden. Der Silvesterabend ist das letzte Mal, dass das Ehepaar seine Gäste bewirtet. Und danach sicher noch mit dem einen oder anderen anstößt. „Das wird emotional“, sagt Bettina Lenz. „Da krieg’sch dann a Tischdeck“, antwortet ihr Mann. An denen mangelt es den Lenzens ja zum Glück nicht. Ebenso wenig wie an Gläsern, Geschirr, Besteck und Deko. Für Letzteres war immer Bettina Lenz zuständig. Die gelernte Floristin ist die Seele des Betriebs, wie ihr Mann betont. „Ich mach’ den Rostbraten, sie hat den Kontakt zu den Gästen. Ich weiß viel, aber sie weiß alles.“ Eberhard Lenz kennt die Namen seiner Gäste, seine Frau weiß, wann deren Oma gestorben ist oder ob das Babyle schon laufen gelernt hat.

Apropos Baby. Vor einem guten Monat sind Eberhard und Bettina Lenz Opa und Oma geworden. Die kleine Emma wohnt mit ihren Eltern in Sachsen, und die Großeltern haben jetzt die Zeit, immer mal wieder dorthin zu fahren. Zeit, die bislang in dem Maße nie da war. Zwar hatte die Bürgerschenke zweimal im Jahr Betriebsurlaub – ansonsten war aber nie zu. Nur ein einziges Mal war Eberhard Lenz in all den Jahren im Krankenstand.

Sechs Tage die Woche, 80 Stunden minimum

Zeit für Privates blieb nur jeden Dienstag – der Ruhetag in der Gaststätte. Das Restaurant war Eberhard Lenz’ Berufung, sechs Tage die Woche, 80 Stunden minimum. Er war der Erste, der morgens kam, und der Letzte, der abends ging. Ein typisches Wochenende: samstags um 7 Uhr in den Großmarkt, Feierabend um 3.30 Uhr. Sonntags um 7.30 Uhr in die Küche, heimkommen um 22.30 Uhr.

Das wird sich nun ändern. Einen Vorgeschmack auf den Ruhestand bekam das Ehepaar schon im siebenmonatigen Lockdown. „Da durften wir ja schon trainieren“, so Lenz. Und die Erkenntnis: „Wir haben es überlebt“, sagt er lachend. Aber vermissen, da ist er sich sicher, wird er die Bürgerschenke schon.