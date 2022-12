Gegen Lärm auf Straßen in Marbach Tempo-30-Zonen vor Erweiterung

Neues Tempolimit für Erdmannhäuser Straße geplant

Laut Entwurf soll der ganztägige Tempo-30-Bereich an der Schillerstraße bis hoch zur Erdmannhäuser Straße ausgedehnt werden, was einer Verlängerung um rund 300 Meter entspricht. Für die Erdmannhäuser Straße selbst ist angedacht, eine Maximalgeschwindigkeit von 30 Sachen einzuführen, und zwar für den etwa 600 Meter langen Abschnitt zwischen der Einmündung zur Rielingshäuser Straße und der Kreuzung zur Hardtstraße. Ferner ist gewünscht, zwischen dem Knotenpunkt Bahnhofstraße/Güntterstraße/Rielingshäuser Straße und dem Gebäude Poppenweilerstraße 20 durchweg auf ein Maximum von 30 Kilometern pro Stunde umzustellen. Aktuell müssen hier Fahrer in weiten Teilen lediglich zwischen 22 und 6 Uhr ab Tempo 30 den Fuß vom Gaspedal nehmen. Verlängert werden soll auch der bis dato nur punktuell ganztägige 30er-Bereich in der Wildermuthstraße/Affalterbacher Straße auf den ganzen Abschnitt zwischen der Kronenkreuzung und dem Gebäude Affalterbacher Straße 39.