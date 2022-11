Prüfung von Zugstrecke Ist die Bahn durchs Bottwartal doch rentabel?

Was neue Schienenstrecken im Landkreis anbelangt, wird die öffentliche Diskussion derzeit vor allem von der Stadtbahn in Ludwigsburg, neuerdings Lucie genannt, dominiert. Doch unter Umständen werden sich Befürworter und Kritiker schon bald vermehrt über die Bottwartalbahn die Köpfe heißreden. Denn die Voruntersuchung zu einem Schienenweg zwischen Marbach und Heilbronn soll nun abgeschlossen werden. Man gehe davon aus, die Ergebnisse im nächsten Halbjahr zu präsentieren, heißt es in einer Kreistagsvorlage. Ein Ausschuss des Gremiums befasst sich am Freitag damit.