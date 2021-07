Gartenschau in Marbach Bürger sollen auch mitreden können

Mitwirkungskonzept als Ziel

In einer nächsten Stufe sollen nun nach einem Plazet der Gemeinderäte in Benningen und Marbach die Planungen für die Gartenschau durch einen Masterplan weiter vorangetrieben werden. „Ein wesentlicher Bestandteil dabei wird wieder eine breite Bürgerbeteiligung sein, für die umfangreiche Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden sollen“, betont der Schultes. Er weist zudem auf den Vorschlag der Verwaltungen diesseits und jenseits des Neckars hin, das Mitwirkungskonzept, das man entwickeln möchte, von den Räten in Benningen und Marbach diskutieren und beschließen zu lassen. „In diesem Zusammenhang wird auch über den Antrag von Puls in Marbach diskutiert und entschieden“, kündigt Trost an.