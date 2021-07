Gartenschau 2033 Benningen legt vor

Seither ist in der Sache nicht allzu viel passiert, was unter anderem der Pandemie und der Bürgermeisterwahl in der Schillerstadt geschuldet gewesen sei. Aber: „Jetzt ist es Zeit für beide Kommunen, ins Thema einzusteigen“, betonte der Benninger Bürgermeister in der Gemeinderatssitzung am Montag. Dort standen dann auch der Grundsatzentscheid zum Einstieg in die Planungen sowie zahlreiche Punkte rund um das große Ereignis auf der Tagesordnung – die gleichen wie in Marbach an diesem Donnerstag.