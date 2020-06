Kampfansage von Frank Schmidt Heidenheim-Coach stichelt gegen den VfB

Heidenheim/Stuttgart - Es ist keine Sensation, dass der 1. FC Heidenheim auch in dieser Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga an der Spitze mitmischt, aber dennoch eine starke Leistung – die viel mit der Arbeit von Frank Schmidt zu tun hat. Er ist nicht nur seit 13 Jahren Trainer des Clubs, sondern zudem immer noch so ehrgeizig wie am ersten Tag. Weshalb es ihn diebisch freut, dass er Konkurrenten wie den VfB Stuttgart oder den Hamburger SV, die finanziell wesentlich besser aufgestellt sind, in Schwierigkeiten bringen kann. Aktuell liegt der 1. FC Heidenheim als Vierter (48 Punkte) hinter dem zweitplatzierten VfB (51) und dem HSV (49) im Aufstiegsrennen in aussichtsreicher Position. „Es macht Spaß, da oben dabei zu sein“, sagt Frank Schmidt, „jetzt wollen wir den Druck hoch halten. Die Mannschaften vor uns sollen sich nicht in Sicherheit wähnen.“