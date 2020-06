VfB Stuttgart Mario Gomez macht am Saisonende Schluss

Stuttgart - Er kam im Sommer 2001 mit knapp 16 Jahren in die Jugendabteilung des VfB Stuttgart – und hat von Bad Cannstatt aus eine Weltkarriere hingelegt. Mario Gomez hat am 9. März 2004, damals unter dem Cheftrainer Felix Magath, in der Schlussphase des Achtelfinal-Rückspiels der Champions League beim FC Chelsea (0:0) als Einwechselspieler für Andreas Hinkel sein Profidebüt gegeben. Für die Stuttgarter erzielte der Stürmer in bisher 227 Punktspielen stolze 109 Tore, allein in der ersten Bundesliga sind es in Summe 170 Treffer in 328 Partien – doch nun ist klar: Für Mario Gomez, dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft, ist nach dem Ende der aktuellen Zweitliga-Spielzeit beim VfB definitiv Schluss. Dies steht nach Informationen unserer Redaktion unwiderruflich fest.