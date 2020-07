Fünfter MZ-Talk am Dienstag Die Themen Bildung und Betreuung stehen im Fokus

Marbach - Langsam kehrt Alltag ein in das Corona-Jahr. Und dennoch ist vieles anders als zuvor. Gerade auch Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen und in der Folge Familien haben mit den Einschränkungen zu kämpfen. Denn: Rotierende Systeme und Home-Schooling sind zur neuen Normalität geworden. Einer Realität, von der viele Familien hoffen, dass sie bald ein Ende hat und dass die Betreuung sowie der Schulunterricht wieder komplett gesichert sind. Über die verschiedenen Modelle sowie die aktuelle Situation an Schulen und in Betreuungseinrichtungen wollen wir beim fünften MZ-Talk am Dienstag, 7. Juli, ab 19 Uhr sprechen. Angeschnitten wird auch die allgemeine Lage in Marbach und im Bottwartal. Des Weiteren wird es darum gehen, was einen jeden momentan bewegt und was man vielleicht sogar mitnehmen kann aus der Corona-Zeit.