Führungskrise beim Aufsteiger Das sagt der Vereinsbeirat zum Machtkampf beim VfB Stuttgart

„Die öffentliche Auseinandersetzung in den vergangenen Tagen hat niemandem geholfen und den VfB Stuttgart in keinem guten Licht dastehen lassen. Deshalb ist es unser Bestreben, dass der VfB Stuttgart sowie das Präsidentenamt, sowie alle handelnden Personen in der öffentlichen Diskussion über und durch Bewerber keinen weiteren Schaden nehmen. Der Vereinsbeirat fordert einen fairen Umgang miteinander. Ebenso bekennt sich der Vereinsbeirat klar zu einer zügigen sowie lückenlosen Aufklärung der Datenaffäre mit allen hieraus resultierenden Konsequenzen“, heißt es in dem Schreiben.