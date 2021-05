Führung des VfB Stuttgart Was Claus Vogt über Wilfried Porth sagt

Stuttgart - Oberflächlich betrachtet ist an der Spitze des VfB Stuttgart seit Ende der Datenaffäre, in dessen Verlauf ein monströser Machtkampf zwischen Vorstandschef Thomas Hitzlsperger und Präsident Claus Vogt entbrannt war und mehrere Führungskräfte zurückgetreten oder entlassen worden waren, wieder Ruhe eingekehrt. Hitzlsperger widmet sich seinen Aufgaben in der AG-Führung, in der er seit der Abberufung seiner Vorstandskollegen Stefan Heim (Finanzen) und Jochen Röttgermann (Marketing) noch größere Verantwortung trägt.