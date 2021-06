Präsidentschaftskandidaten des VfB Stuttgart Warum Claus Vogt und Pierre-Enric Steiger auf „Wahlkampf“ verzichten

Aber wer ist dieser Steiger überhaupt? Bis zur Mitgliederversammlung am 18. Juli hat der 49-Jährige 150 Video-Konferenzen geplant, um Fans und Mitgliedern genau diese Frage zu beantworten. „Ich versuche, in den nächsten Wochen zu verdeutlichen, was ich mir an Konzepten vorstelle“, sagte Steiger. Bis Anfang Juni will er ein Papier zur Zukunft des VfB fertiggestellt haben.

Die Kandidaten begegnen sich respektvoll

Steiger meint es ernst: Noch während der Vorstellungsrunde ging seine Homepage online, auf der er den Mitgliedern einen ersten Eindruck von sich gibt. „Ich brauche dieses Amt nicht für mein Ego. Und auch nicht für meinen Geldbeutel. Ich bin finanziell unabhängig“, heißt es dort. Eine Aufwandsentschädigung würde er demnach als Präsident nicht annehmen.

Vogt hörte geduldig zu, wenn Steiger redete. Der amtierende Präsident weiß um den großen Rückhalt, den er nicht erst seit der Datenaffäre in Kreisen von Fans und Mitgliedern genießt. Doch spätestens seit diesem Mittwoch dürfte auch ihm klar sein, dass Steiger ein Gegenkandidat ist, der alles daran setzen wird, ihm den Posten abzujagen.