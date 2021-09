Forum zur Zukunft Erdmannhäuser wünschen sich Kino und Carsharing

Preis für umweltbewussten Haushalt angeregt

Man darf schon jetzt gespannt sein, welche Wünsche in dem Aufgabenpapier berücksichtigt werden. Denn die Erdmannhäuser warteten mit einer ganzen Reihe von interessanten Ideen auf. So wurde zum Beispiel im Bereich Klima und Energie das Ziel formuliert, in Neubaugebieten und schon bestehenden Areale mit Nahwärmekonzepten zu operieren und Blockheizkraftwerke zu bauen. Um die Umwelt zu schonen, wurde zudem angeregt, einen Preis für denjenigen Haushalt auszuloben, der sich am energiesparendsten verhält. Ferner wünscht man sich, regenerative Energien zu fördern und Bürgern beim Bau größerer Fotovoltaikanlagen unter die Arme zu greifen. Kohler deutete an, dass sich in der Hinsicht ein entsprechendes Projekt in der Planungsphase befindet. „Ich habe gerade eine Anfrage auf dem Tisch, da geht es wirklich um eine sehr, sehr große Anlage“, berichtete der Bürgermeister. „Das wird aber nicht so einfach. Es gibt auch immer den Landschaftsschutz, der dagegen spricht. Auf der grünen Wiese eine große Fotovoltaikanlage zu bauen, wie man das an Autobahnen kennt, ist in einem Ort wie Erdmannhausen immer schwieriger“, erklärte er. Nicht so leicht umsetzen lässt sich nach Auffassung des Bürgermeisters zudem die Idee, ein kleines Kino in der Gemeinde zu etablieren. Zum Punkt Kultur kam überdies die Anregung, eine Kleinkunstbühne einzurichten und die Zehntscheuer für kulturelle Locations zu aktivieren. Letztere gehöre der Gemeinde nur zu einem Drittel, wollte Kohler keine falschen Hoffnungen machen.