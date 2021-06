Fairtrade-Stadt Marbach Eine Tasche voller fair gehandelter Überraschungen

Inhalt bleibt Überraschung

Was genau in den Taschen sein wird, sei eine Überraschung. Fest stehe, dass das Lädle, das Reformhaus Sieber, das marktdreizehn, das Restaurant Amaranth, die Firma Naturata, der Rewe und das Kaufland in Marbach etwas beisteuern und der Inhalt den Bestellwert in Höhe von 29 Euro übersteigt. Auch das regio-faire Kochbuch der Fairtrade- und Umwelt-AG des Friedrich-Schiller-Gymnasiums wird in die Taschen gepackt. „Wir knüpfen damit an unsere Valentins-Überraschungstasche an, die großen Anklang gefunden hat“, bekräftigt Stefanie Grams, Erste Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, die die Aktion gemeinsam mit Citymanagerin Heike Büttner unterstützt.