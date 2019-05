Marbach Einsatz für gerechten Handel zahlt sich aus

Schon längst aufgestellt sind Handy-sammelboxen in den Rathäusern in Marbach und Rielingshäusern. Sinn der Sache ist, die Rohstoffe der Geräte wiederzuverwerten. „Da sind seit September 2017 über 400 Handys zusammengekommen“, sagte Andrea von Smercek, die auch bei anderen Feldern im Bereich bürgerschaftliches Engagement als Ansprechpartnerin fungiert. Unter anderem bei der Freiwilligenbörse, über die Helfer gesucht werden können. Das Konzept scheint aufzugehen. Für die Grundschule wurde beispielsweise nach Lesepaten Ausschau gehalten. Acht Ehrenamtliche wurden benötigt, 16 hätten Interesse signalisiert, berichtete Andrea von Smercek. Ein Flüchtling habe sich aktuell auch über diese Plattform gemeldet, weil er sich einbringen möchte. „Das freut uns immer, wenn wir so etwas hören und alle Schichten erreichen“, sagte sie.

Dass in der Schillerstadt auch die Senioren nicht aus dem Blick verloren werden, beweist die Zukunftswerkstatt „Älterwerden in Marbach“. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Initiative, die Andrea von Smercek begleitet. Unter anderem auf der städtischen Homepage sind nun Aktivitäten für Senioren in Marbach aufgelistet. Außerdem wurde das Projekt „Demenzfreundliche Stadt“ an den Start gebracht. In dem Rahmen sollen Erste-Hilfe-Kurse für Demenz angeboten werden. Dabei wird angestrebt, Berührungsängste abzubauen, und die Frage beantwortet, wie man mit altersverwirrten Menschen umgehen kann. „Da sind verschiedene Schulungsreihen geplant“, erklärte Andrea von Smercek.