EU-Gipfel in Brüssel Kiews langer Weg nach Europa

All diese Punkte sind natürlich in der EU bekannt. Doch das politische Zeichen an die Ukraine – und vor allem an Moskau – erscheint Brüssel in diesem Fall wichtiger.

Der Kandidatenstatus ist kein Automatismus

Immer wieder betont wird, dass der Kandidatenstatus eines Landes keinesfalls automatisch den Beitritt zu dem exklusiven Club bedeute. So steht die Türkei seit 1999 auf der Warteliste, ist im Moment aber weiter von der Aufnahme entfernt als je zuvor. Auch gilt als sicher, dass es für die Ukraine und Moldau kein beschleunigtes Verfahren geben wird. Das bedeutet, dass beide Länder ein gewaltiges Programm abarbeiten müssen, bevor die EU über die Aufnahme der eigentlichen Beitrittsverhandlungen entscheiden kann. So müssen vor allem Fragen der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sowie der Kampf gegen die Korruption geklärt werden.

Das Problem des Westbalkans

Die EU verschärft mit dem Angebot an die Ukraine jedoch ein anderes Problem. Die Länder des Westbalkans warten seit Jahren im EU-Vorzimmer und hoffen endlich auf Einlass. Sie befürchten nun, angesichts der Mammutanstrengung in Sachen Ukraine einfach in Vergessenheit zu geraten. Aus diesem Grund findet vor dem eigentlichen EU-Gipfel am Donnerstag noch ein Spitzentreffen mit Serbien, dem Kosovo, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina statt. Alle sechs Länder befinden sich in unterschiedlichen Phasen des Annäherungsprozesses an die EU. „Der Westbalkan ist wichtig für die EU, und die EU ist wichtig für den Westbalkan“, betonte Ratspräsident Charles Michel in seiner Einladung. Bundeskanzler Scholz war bereits vor einigen Tagen durch den Westbalkan gereist, um die dortigen Staaten der Solidarität der EU zu versichern.

Russland destabilisiert die Region

Brüssel ist sehr daran interessiert, die Länder nicht vor den Kopf zu stoßen. Denn es besteht die Gefahr, dass sich die enttäuschten Regierungen dann in die Arme Russlands begeben könnten. Moskau versucht seit Jahren gezielt, den eigenen Einfluss zu vergrößern.

Wie groß die Unzufriedenheit auf dem Westbalkan mit dem EU-Beitrittsverfahren ist, zeigt eine Boykottdrohung aus Serbien, Albanien und Nordmazedonien. Die drei Staaten wollten dem Westbalkangipfel fernbleiben, um damit gegen die anhaltende Blockade Bulgariens gegen den Beginn von EU-Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien zu protestieren. Die bulgarische Regierung pocht darauf, zuvor Fragen der Geschichte und Sprachstreitigkeiten zu klären. Am Mittwoch gab der albanische Ministerpräsident Edi Rama dann Entwarnung. „Wir werden am EU-Rat teilnehmen“, schrieb er auf Twitter.