EU-Erweiterung Enttäuschung in Georgien

Georgien fühlt sich benachteiligt

Maka Botchorishvili kann die Entscheidung in Brüssel nicht wirklich nachvollziehen. „Unsere gesamte Geschichte ist eng mit der europäischen Familie verbunden“, sagt die Politikerin, die im georgischen Parlament für die Zusammenarbeit mit der EU zuständig ist. Der Beitritt zur Union sei in der Verfassung festgeschrieben und werde von 85 Prozent der Bevölkerung unterstützt. Botchorishvili möchte die Situation mit Blick auf die Ukraine nicht direkt als „unfair“ bezeichnen, betont aber, dass sich Georgien in den vergangenen 30 Jahren mehrere Male gegen eine Aggression Russlands wehren musste und keine bevorzugte Behandlung erfahren habe. Die Regierungspartei Georgischer Traum vertritt die Ansicht, das Land schneide in jeder „messbaren Hinsicht“ besser ab als die Ukraine und die Republik Moldau.