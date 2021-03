Etliche Bäume bei Kirchberg sind nicht mehr standfest Kahlschlag für die Verkehrssicherheit

Im Spätjahr sollen die Lücken wieder aufgeforstet werden

Die Lücken im Wald will man aber nicht der natürlichen Entwicklung überlassen. „Im Spätjahr sollen dort gezielt Bäume gepflanzt werden, die auch mit dem Klimawandel zurechtkommen“, kündigte Hornek an. Zugleich verwies er darauf, dass ähnliche Verkehrssicherungsmaßnahmen auch das Murrtal entlang zur Geisterhöhle geplant seien. „Das wird wohl im Lauf des Aprils losgehen, und in wenigen Wochen dürfte es dort ähnlich aussehen wie in Richtung Neuhof.“ Auch an dieser Stelle seien die Arbeiten aber absolut notwendig.