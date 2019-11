Großbottwar Landesstraße 1115 teilweise gesperrt

Die Landesstraße 1115 zwischen Großbottwar und dem Forsthof wird von Freitag, 29. November, bis Montag, 2. Dezember, zeitweise gesperrt. Eine Umleitung ist über Kleinbottwar ausgeschildert. Das teilt das Landratsamt Ludwigsburg mit. Einzelne Bäume, die eine mögliche Gefahr für den Straßenverkehr darstellen, entfernen die Forstleute des Landratsamts an der L 1115 zu dieser Zeit. Viele dieser Bäume sind durch das Eschentriebsterben befallen und geschwächt, heißt es in der Pressemitteilung. Waldbäume an Straßen bedürfen einer besonderen Pflege und Betreuung, um die Gefahr umstürzender Bäume oder herabfallender Äste auf die Straße zu minimieren, berichtet das Amt. Der Fachbereich Forsten des Landratsamts überwacht die öffentlichen Straßen, die sich in unmittelbarer Nähe zu den Wäldern befinden.