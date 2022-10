Energieversorgung in Steinheim Stadt hält an Wärmenetz fest

Seit Wochen trudeln regelmäßig unterschriebene Verträge im Steinheimer Rathaus ein. Erst am Dienstag landeten wieder zwei signierte Kontrakte auf dem Schreibtisch des Ersten Beigeordneten Stephan Retter. Und doch wurde bislang das eigentliche Ziel verfehlt: Bis Herbst wollte man 55 Prozent der Haushalte in dem Quartier rund ums Wellarium und die Schulen verbindlich dafür gewonnen haben, sich entweder sofort oder in Zukunft in das geplante Nahwärmenetz einzuklinken. Die Anschlussquote liegt aktuell aber nur bei 14 Prozent. Trotzdem sprach sich der Gemeinderat nun bei einer Gegenstimme von Michael Bokelmann (Freie Wähler) dafür aus, das Millionen-Projekt weiterzuführen.