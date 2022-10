Energieversorgung Wärmenetze sind im Kommen

Schon wesentlich weiter ist man in Marbach, wo vom Schulzentrum aus ein Wärmenetz bis in die Marktstraße gezogen wird und erste Bereiche bereits über das neue System beheizt werden. Die Nachfrage sei sehr groß, erklärt Astrid Schulte, Pressesprecherin der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim, die den Betrieb managen. Etwa die Hälfte aller an der Trasse liegenden Gebäude würden „im Zuge der Baumaßnahmen“ an die Leitung angeschlossen „und werden unmittelbar oder bei der nächsten Heizungsmodernisierung Fernwärme beziehen“. Es sei damit zu rechnen, „dass bei der aktuellen Krisensituation in den kommenden Jahren noch weitere hinzukommen werden“. Entgegen der ursprünglichen Absicht sei das Netz sogar schon in die Wächter-Straße erweitert worden. „Anfragen zu weiteren Anschlüssen außerhalb des Netzes gehen ein, eine wirtschaftliche Erweiterung ist jedoch in den meisten Fällen nicht gegeben“, konstatiert Schulte. Sie berichtet zudem, dass die Nachfrage infolge des Gaspreis-Anstiegs zuletzt angezogen hat.

„Bei den Bürgern herrscht eine große Verunsicherung, seit die Preise so stark gestiegen sind“, sagt Raphael Gruseck von der LEA. Damit steige der Wunsch, auf andere Energieträger wie Wärmepumpen umzusatteln. „Der Beratungsbedarf ist enorm. Die LEA hat als Beratungsstelle der Verbraucherzentrale allein im ersten Halbjahr 2022 über 1000 Beratungsgespräche durchgeführt“, erklärt Gruseck, der aber auch klarmacht, dass der Umstieg auf Erneuerbare bei den Privathaushalten nicht von heute auf morgen gelingen wird. „Das hängt zum einen an den Preisen, die für Wärmepumpen gerade sehr hoch sind. Das wird sicher noch ein bis zwei Jahre auf diesem Niveau bleiben. Zum anderen haben die Heizungsbauer gar nicht so viele Kapazitäten oder müssten das Personal teilweise erst schulen, um überhaupt Wärmepumpen einbauen zu können“, erläutert der Fachmann. Glücklich könne sich also schätzen, wer nun die Gelegenheit habe, sich an ein Wärmenetz anzuschließen.

Eine Zentrale, viele Anschlüsse

Mehrere Quellen

Bei Solnet in Steinheim soll die Heizzentrale mit verschiedenen Energieträgern das Quartier rund um Schulzentrum und Freibad versorgen. Zum Einsatz sollen Holzhackschnitzel, eine Solarthermieanlage, eine Wärmepumpe und eine geringe Menge Gas kommen. Wobei das Gas auch durch eine zweite Wärmepumpe ersetzt werden könnte.

Wärme aus Holz

In Marbach setzt man beim Wärmenetz derzeit auf einen Holzhackschnitzelkessel. Bei Bedarf kommen auch Öl- und Gaskessel zum Einsatz, erklären die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim als Betreiber, die aktuell kein neues Netz in der Hinterhand haben. Der Fokus liegt derzeit auf dem Betrieb und der Erweiterung der vorhanden Leitungen.