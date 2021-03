Elternforum Marbach unter neuer Leitung Dank Corona war das Wasser nicht ganz so kalt

„Ganz schön viel am Anfang“

Dank der Bereitschaft der beiden Frauen kam es aber nicht so weit. Laura Ferraro (31 Jahre) ist nun Vorsitzende und Steffi Kahleyß (44) ihre Stellvertreterin (wir berichteten). Und langsam, aber sicher, haben sie sich in die Geschäfte und Geschicke des Vereins eingearbeitet. „Das war und ist schon ganz schön viel am Anfang“, sagt Laura Ferraro. Auch wenn die Pandemie das Vereinsleben gleich einmal ziemlich ausbremste. „Dank Corona war das Wasser, in das wir gesprungen sind, vielleicht nicht ganz so kalt“, sagt die neue Vorsitzende augenzwinkernd.