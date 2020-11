Neues Vorstandsteam Kollektives Aufatmen beim Elternforum

Victoria Vogt-McAdam spricht davon, dass ihr ein „riesen Stein vom Herzen gefallen“ sei, als es Aussicht auf eine Nachfolge gab. „Es stand ja auf der Kippe und die Angst war, dass wir hier am 13. November zusperren und sagen müssen: Das war’s!“ Auch für Tanja Rieger enden „Jahre der Anspannung“. Der Schritt falle ihr nach so vielen Jahren nicht leicht. Dennoch seien im WhatsApp-Chat der beiden die „Feier-Emojis“ hin und her gesendet worden, als die Nachfolge geklärt war, schildert sie schmunzelnd. Die beiden bisherigen Vorsitzenden möchten sich dafür einsetzen, dass ihre Nachfolger einen guten Start haben. „Dazu gehört es, dass wir beim ‚who is who’ der Sozialen Arbeit hier um einen Vertrauensvorschuss für sie bitten“, sagt Tanja Rieger. Den beiden nicht zuvorkommen wollten sie, was die von der Stadt genehmigte Minijob-Stelle betrifft. Diese wird nun vom neuen Vorstand ausgeschrieben. Ziel ist es, eine Fachkraft in der Sozialpädagogik zu gewinnen, die bei den Angeboten mit unterstützt, aber auch im Gebäude des Familienzentrums nach dem Rechten sieht. Denn als Eltern sind die beiden neuen Vorsitzenden zwar pädagogisch gefordert, eine Ausbildung in dieser Richtung haben sie aber nicht. Für sie steht nun das Einlernen an und das Knüpfen von Kontakten. „So wie für uns immer Gründerin Birgit Gündner Ansprechpartnerin war. Das war unsere wichtigste Ressource“, blickt Tanja Rieger zurück.