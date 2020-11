Elfmeterkönige in der Bundesliga Nicolas Gonzalez, Max Kruse und Co: jeder Schuss ein Treffer

Was bei den Elfmeterkönigen aus Stuttgart und Berlin auffällt: Ihre Masche ist immer dieselbe. Ein verzögerter Anlauf, die Bewegung des Torhüters abwartend – und ab mit dem Ball ins andere Eck. In Robert Lewandowski haben Kruse und Gonzalez dabei offenbar ihren Lehrmeister gefunden. Der Torjäger des FC Bayern hat den verzögerten Anlauf zur Kunstform erhoben. Weshalb nicht nur Gonzalez und Kruse dem Polen nacheifern. Das kurze Abstoppen gehört in der Bundesliga mittlerweile fast zum Standard. Gewöhnliche, durchgängige Schritte hin zum Elfmeterpunkt sieht man dagegen immer seltener. Dafür andere seltsam anmutende Bewegungen wie etwa von Serdar Dursun: Der Zweitligakicker von Darmstadt 98 hüpft kurz vor dem Schuss wie ein Pferd, ehe er im Fallen den Ball trifft.

Einen Regelverstoß stellt all dies nicht dar. Vereinfacht gesagt ist für den Schützen beim Anlauf praktisch alles erlaubt. Er könnte auch einen Salto schlagen. Erst wenn das Standbein neben dem Ball steht, beim letzten Schritt also, darf nicht mehr gestoppt oder verzögert werden. „So wie Lewandowski oder Gonzalez das machen, ist das absolut regelkonform“, urteilt der frühere Fifa-Schiedsrichter Knut Kircher.

Für die in Mode gekommenen Showeinlagen am Elfmeterpunkt hat der langjährige Referee keine Erklärung parat. Dafür glaubt Kircher zu wissen, warum in dieser Saison nach nur sieben Spieltagen schon 30 Strafstöße verhängt wurden. Zum einen würden durch den Videobeweis grundsätzlich mehr Fouls und Handspiele geahndet. Zum anderen seien die Schiedsrichter seit Kurzem angewiesen, das Halten im Strafraum konsequenter zu ahnden. Das erkläre die hohe Zahl an Elfmetern, so Kircher.

Bleibt die Frage, wie lange die Serie von Kruse und Gonzalez noch anhält. So langsam müssten die Torhüter in der Bundesliga den Trick eigentlich durchschaut haben. Sich im letzten Moment gezielt für eine Ecke zu entscheiden wäre bei Gonzalez’ flach getretenen Strafstößen eine Möglichkeit. Aber auch das ist aus der Mode gekommen. Warum auch immer.

