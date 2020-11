Einzelkritik zum VfB Stuttgart Nicolas Gonzalez mit Vollgas gegen Eintracht Frankfurt

Im ersten Durchgang entwickelte sich eine offene Partie. Nicolas Gonzalez brachte die Schwaben in der 17. Minute per Foulelfmeter in Führung. 20 Minuten später zeichnete sich der Argentinier als Vorlagengeber aus und schickte Gonzalo Castro steil. Der VfB-Kapitän schob das Spielgerät an Eintracht-Keeper Kevin Trapp überlegt ins Tor. So ging es mit einer 2:0-Führung für den Verein mit dem Brustring in die Kabinen.