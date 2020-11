Einzelkritik zum VfB Stuttgart Marc Oliver Kempfs Treffer hält die VfB-Serie aufrecht

Die Schwaben zeigten wieder einmal ihre Rückkehr-Qualitäten. Der VfB lag bereits zum fünften Mal in dieser Saison in Rückstand, kam auch dieses Mal zurück und stellte auf das zwischenzeitliche 1:2 aus ihrer Sicht nach Treffern von Nicolas Gonzalez und Silas Wamangituka. Doch die TSG zeigte ihrerseits, dass sie mit Rückständen umzugehen weiß. Ryan Sessegnon und Andrej Kramaric drehten die Partie mit ihren Treffern wieder auf 3:2. Doch der VfB hat nicht nur Rückkehr-Qualitäten, sondern ist auch sehr stark in der entscheidenden Spielphase von der 75. Minute bis zum Abpfiff. Nur Hoffenheim (sechs Tore) traf in dieser Zeit häufiger als der VfB, der mit seinem fünften „Crunchtime“-Treffer durch Marc Oliver Kempf den 3:3-Ausgleich in der Nachspielzeit erzielte.