Einzelkritik zum VfB Stuttgart Bei Dynamo Dresden reicht Castro und Co. eine solide Vorstellung

Im ersten Durchgang begann der VfB Stuttgart konzentriert und ging in der 18. Minute durch Hamadi Al Ghaddioui in Führung. Bis zur Pause hielten sich die Höhepunkte in dieser Partie in Grenzen. Im zweiten Durchgang kontrollierte der VfB Stuttgart das Spielgeschehen und entschied die Begegnung letztlich durch Darko Churlinov in der 88. Minute.