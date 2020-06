VfB Stuttgart bei Dynamo Dresden Daniel Didavi nicht im Kader – warum?

Geheimniskrämerei beim VfB Stuttgart

Obwohl der 30-Jährige in Kiel gesundheitlich nicht angeschlagen war, musste er in der Folge einige Trainingseinheiten auslassen. Wo es Didavi genau zwickt, wollte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag nicht preisgeben, auch am Sonntag hüllt man sich beim VfB in Schweigen. Muskuläre Probleme sind wahrscheinlich. Kurz vor der Partie in Dresden hat Didavi noch eine Einheit mit der Mannschaft absolviert, das reichte Matarazzo nicht – der Coach verzichtete freiwillig auf den Regisseur.