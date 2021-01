Einzelkritik zum VfB Stuttgart Anton, Mangala und Gonzalez überragen beim klaren Auswärtssieg

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat wieder einmal unter Beweis gestellt, dass auswärts kaum ein Weg an der Mannschaft vorbeiführt. Die württembergischen Schwaben leisteten sich zwar eine Schlafmützen-Phase zu Beginn des zweiten Durchgangs, unterm Strich lieferte die VfB-Elf aber ein sehr solide Leistung ab. Mit dem 4:1 (2:0) haben die Schwaben 17 Punkte in der Auswärtstabelle auf der Habenseite, was die Spitzenposition in dieser Wertung bedeutet.