Einreise nach Deutschland Was man zu PCR-Tests im Ausland wissen muss

Frankreich

In Frankreich gelten einzelne Regionen als Risikogebiete, darunter die Insel Korsika. Touristen müssen Corona-Tests aus eigener Tasche bezahlen. Ein PCR-Test kostet 49 Euro, ein Antigen-Test 29 Euro. Das französische Gesundheitsministerium hat auf einer Karte alle Testzentren aufgelistet, die PCR-Tests anbieten (auf Französisch). In allen französischen Großstädten gibt es mobile Testzentren. Auch viele Kliniken haben Drive-In-Teststationen. Seit Mitte Juni dürfen Touristen auch in Apotheken Antigen-Tests vornehmen.

Griechenland

Griechenland ist als Ganzes als Risikogebiet geführt. In Griechenland gibt es Testzentren sowohl mobil als auch in Kliniken und an den Flughäfen. Die Preise für PCR- und Antigen-Tests variieren. Antigen-Tests kosten durchschnittlich zwischen 15 und 40 Euro, PCR-Tests zwischen 40 und 70 Euro. Eine Liste mit zahlreichen Testzentren, geordnet nach Orten, gibt es hier.

Italien

In Italien müssen Touristen für Coronatests zahlen. Dabei sind die Preise je nach Regionen unterschiedlich. Im Durchschnitt kostet ein Antigen-Test zwischen 20 und 50 Euro. Ein PCR-Test kostet 50 bis 120 Euro. Testzentren werden öffentlich und privat geführt, die einfachen Antigen-Tests gibt es auch in den meisten Apotheken im Land. Bis Ende September gibt es durch das Italienische Rote Kreuz die Möglichkeit, an zwölf Bahnhöfen im Land kostenlos testen zu lassen. Die Liste der Bahnhöfe ist hier abzurufen (auf Italienisch).

Kroatien

In Kroatien wird noch unterschieden zwischen Einwohnern und Touristen. Erstere können sich kostenlos testen lassen, Touristen dagegen müssen für ihre Tests bezahlen. Ein PCR-Test kostet 65 Euro, ein Antigen-Test 20 Euro. Hier finden sich Corona-Teststationen in Kroatien (auf Deutsch).

Niederlande

Die Niederlande ist als Hochinzidenzgebiet geführt. Die Testzentren in den Niederlanden testen im Juli und August kostenlos. Dieses Angebot gilt auch für Touristen. Näheres zu den Testzentren gibt es auf der Internetseite der niederländischen Regierung. Kommerzielle Anbieter haben oft schneller Testmöglichkeiten verfügbar, sie sind aber kostenpflichtig (auf Englisch).

Norwegen

In Norwegen müssen Touristen PCR-Tests selbst bezahlen. Die Stadt Oslo hat auf ihrer Website (auf Norwegisch) zusammengetragen, wo man in ihrem Stadtgebiet Tests machen kann.

Österreich

In Österreich gibt es sogenannte „Teststraßen“. Dort können auch Touristen kostenlos einen Antigen-Test durchführen lassen. Die Testergebnisse gibt es nach rund 15 Minuten. Auch in Apotheken werden landesweit nach Voranmeldung kostenlose Antigen-Schnelltests angeboten. PCR-Tests müssen aus eigener Tasche bezahlt werden. Hier gibt es eine Übersicht der Labore, die Corona-Tests anbieten, inklusive der Preise. Private Anbieter von Corona-Tests finden sich zum Beispiel am Flughafen in Wien. Ein PCR-Test kostet hier 69 Euro (für Kinder bis 18 Jahre 49 Euro). Für einen Antigentest sind 25 Euro zu bezahlen (für Kinder bis 18 Jahre 15 Euro).

Portugal

In Portugal variieren die Preise für Corona-Tests je nach Labor und Klinik. Im Durchschnitt liegen die Kosten bei PCR-Test bei mindestens 100 Euro. Antigen-Schnelltest gibt es zwischen 25 bis 40 Euro. Sogenannte serologische Tests kosten zwischen 80 bis 100 Euro. Alle Flughäfen nehmen Tests vor. Eine Liste findet sich hier. Ansonsten lassen sich Coronatest-Möglichkeiten über die Website des portugiesischen Gesundheitsministeriums finden. Dort kann man seine Region und Stadt eingeben und bekommt Teststationen angezeigt.

Slowenien

In Slowenien muss für Corona-Tests bezahlt werden. Die Preise variieren von knapp 70 bis 115 Euro. Antigen-Tests gibt es meistens ab 10 Euro. Diese komplette Übersicht (auf Englisch) zeigt Testzentren und Preise, die Touristen unter anderem auch für PCR-Tests in Slowenien aufbringen müssen.

Spanien

Spanien ist ein Hochinzidenzgebiet. In Spanien sind Corona-Tests nur dann kostenlos, wenn kürzlich Kontakt zu einer infizierten Person bestand oder Corona-Symptome bestehen. Dann kann der Test in einem öffentlichen medizinischen Zentrum gemacht werden. Sonst müssen Touristen für Corona-Tests zahlen. Die Tests werden von privaten Labors durchgeführt, daher variieren die Preise sehr. Für einen Antigen-Test müssen im Durchschnitt etwa 50 Euro bezahlt werden. Einen PCR-Test gibt es für unter 100 Euro. Die heimische Fluggesellschaft Vueling bietet Antigen-Tests für 35 Euro an (Resultat in 6 bis 12 Stunden). PCR-Tests gibt es bei Vueling für 85 Euro (Resultat in 24 bis 48 Stunden). Auf dieser Webseite kann man ein Testzentrum in seiner Nähe finden (auf Spanisch).

Zypern

In Zypern kann man sich unter anderem am Flughafen von Larnaka testen lassen. Informationen hierzu gibt es auf der Website des Flughafens. Auf einer anderen Seite findet sich eine Übersicht über weitere private Testlabore. Die Tests dort muss man als Tourist aber selbst bezahlen.