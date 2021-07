Hochrisikogebiete Reisen und Corona – die Regeln für Ihr Urlaubsland

Wer aus solchen Gebieten einreist oder sich in den zehn Tagen vor der Einreise in einem solchen Land aufgehalten hat, muss seine Einreise digital anmelden. Zudem gilt für nicht Geimpfte oder Genesene eine Quarantänepflicht. Wer aus Hochrisikogebiete kommt, kann die Quarantäne erst nach fünf Tagen per negativem Test beenden („Freitesten“). Bei der Rückkehr aus einem Variantengebiet sind 14 Tage Quarantäne verpflichtend.