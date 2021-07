Einreise trotz Corona Das müssen Sie bei der Reise nach Frankreich beachten

Hier finden Sie das Formular für Korsika.

Diese Corona-Regeln gelten in Frankreich

In Frankreich wurde die Ausgangssperre am 16. Juni wieder aufgehoben und auch die Maskenpflicht gelockert. Diese gilt im Freien nur noch, wenn viele Menschen aufeinandertreffen, also beispielsweise in Warteschlangen und im Stadion.

Freizeiteinrichtungen wie Museen, Theater und Kinos sind mit Kapazitätsbeschränkungen geöffnet. Auch der Einzelhandel und die Gastronomie haben mit Abstandsregelungen geöffnet. Es gilt eine Maskenpflicht in den Geschäften und Restaurants, außer während dem Essen und Trinken.

Für Veranstaltungen mit über 1 000 Teilnehmern braucht man in Frankreich einen Health Pass. Dieser Pass bestätigt, dass die Person negativ getestet wurde, geimpft oder genesen ist. Der Pass kann auch digital in der französischen Corona-App vorgezeigt werden.

Hier finden Sie die französische Anti-Corona-App

Auch für das Nachtleben wurden in Frankreich erste Lockerungen verkündet. So sind seit dem 30. Juni wieder Festivals und Stehkonzerte erlaubt. Ab dem 9. Juli sollen auch die Diskotheken wieder öffnen dürfen.

Das müssen Sie bei der Rückreise beachten

In Frankreich gelten zurzeit nur die französischen Überseegebiete Französisch Guyana, Réunion und Saint-Martin als Corona-Risikogebiete – gesamt Kontinentalfrankreich gilt nicht mehr als Risikogebiet.

Dies bedeutet, dass für Reisende, welche sich nicht in den oben genannten Regionen aufgehalten haben, die Test- und Meldepflicht entfällt. Sie müssen also nach der Rückreise keinen negativen Test mehr vorweisen und auch nicht in Quarantäne. Lediglich Flugreisende müssen sich vor dem Rückflug testen lassen, vollständig Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen.

Für Reisende, welche ihren Urlaub in den Teilen von Frankreich verbracht haben, welche als Risikogebiet eingestuft sind, gilt bei der Rückkehr nach Deutschland eine Test- und Meldepflicht. Kinder unter sechs Jahren, Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen.

Rückreisende müssen sich auf dem Einreiseportal des Bundesgesundheitsministeriums anmelden und diese Anmeldung bei der Einreise vorzeigen. Spätestens 48 Stunden nach der Einreise nach Deutschland muss ein negatives PCR- oder Antigentestergebnis auf das Portal hochgeladen werden. Bis das negative Testergebnis eingereicht ist, gilt eine Quarantänepflicht. Flugreisende müssen schon vor der Rückreise der Fluggesellschaft einen negativen PCR- oder Antigentest vorweisen.

Hier finden Sie die digitale Einreiseanmeldung.

Weitere Informationen über die Rückreise nach Deutschland finden Sie auf der Website des Auswärtigen Amts.