Eine Heimat in der Schillerstadt? Lösung für Musikschule in Aussicht

Susanne Wichmann aus dem Vorstand des Trägervereins der Musikschule macht sich ebenfalls für einen eigenen Standort in Marbach stark und begrüßt deshalb, dass Bewegung in die Sache kommt. Die Einrichtung habe ohne eigenes Gebäude in der Stadt nie tiefe Wurzeln schlagen können. Dabei stammten rund die Hälfte der Schüler aus Marbach selbst. Susanne Wichmann kann sich vorstellen, dass ein eigenes Gebäude zudem Anlaufstelle für weitere Kulturschaffende sein könnte und hat dabei Vereine, aber beispielsweise auch das FSG mit seinen Theatergruppen im Blick. Die Stadträtin, die selbst Berufsmusikerin ist, geht davon aus, dass man für ein solches Projekt über Sponsoren oder Stiftungen durchaus finanzielle Unterstützung erhalten könnte.

Die wirtschaftliche Umsetzung ist aber nur die eine offene Flanke, die Standortfrage die andere. „Wir eruieren derzeit verschiedene Lösungsansätze, die sich im Schulzentrum befinden, sodass sich der Musikunterricht gut in den Schulalltag einfügen kann“, sagt Franziska Wunschik, die Erste Beigeordnete der Stadt. Die einzelnen Optionen müssen zunächst intern, mit der Musikschule und den Räten abgestimmt werden. Tatsache sei aber, dass die Einrichtung einige Räume exklusiv für sich benötige und erinnert in dem Zusammenhang an den Unterricht an Klavier und Kontrabass, die man nicht einfach hin- und her transportieren kann. Daher schieden bestehende Räumlichkeiten in den Schulen aus. „Andere Musikinstrumente, die keinen Raum zur alleinigen Nutzung erfordern, werden nach wie vor in den Räumlichkeiten unserer Schulen unterrichtet“, konstatiert Franziska Wunschik.



Kommentar zur Musik: "Die Zeit ist reif"