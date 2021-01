Kommentar zur Zukunft der Musikschule Die Zeit ist reif

Marbach - In Marbach ist man stolz darauf, Schillerstadt zu sein, sieht sich auch gerne noch umfassender als Kulturstadt. Und das völlig zurecht, wenn man alleine an die vielen Museen denkt, die Besucher aus Deutschland, aber auch internationale Gäste anlocken. Zu diesem Selbstverständnis passt allerdings nicht so recht, dass es bis heute nicht gelungen ist, der Musikschule ein eigenes Gebäude zur Verfügung zu stellen. Zwar wird die Arbeit der Einrichtung stets in den höchsten Tönen gelobt. Doch Lehrer, Schüler und Eltern hätten sicher mehr davon, wenn die Angebote im eigenen Domizil unterbreitet werden könnten. Alleine schon, um die Verlässlichkeit zu garantieren. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass das bisherige Konzept mit den verschiedenen Übungsorten auf wackeligen Beinen steht und schnell ins Wanken geraten kann, wenn man als Untermieter nur die zweiten Geige spielt – und beispielsweise Räume in den öffentlichen Schulen plötzlich tabu sind. Dabei ist auch die Musikschule ein Werbeträger und leistet wichtige Kulturarbeit. Man muss nur an die vielen Preisträger bei Jugend musiziert denken, die sich Jahr für Jahr als Meister ihres Fachs erweisen.